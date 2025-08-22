第9回「アフリカ開発会議（TICAD）」の閉会式で、あいさつする石破首相（奥右端）＝22日午前、横浜市（代表撮影）日本政府が主導し、横浜市で開かれた第9回アフリカ開発会議（TICAD）は22日、3日間の日程を終えて閉幕した。採択した「横浜宣言」は、持続可能なインフラ投資の加速化などで経済成長を支援し、アフリカ域内の自由貿易圏構築を促進すると強調した。人工知能（AI）の発展に向けた連携や、重要鉱物資源の安定供給の重