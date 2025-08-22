『エイリアン』シリーズ初の実写ドラマとして好評配信中の「エイリアン：アース」より、劇中に登場するゼノモーフのリアルな撮影用パペットが米ScreenRantより公開された。 未知の宇宙生命体が地球に襲来する「エイリアン：アース」では、序盤エピソードのうちからゼノモーフがしっかり登場。おなじみのグロテスクなフォルムで人々を襲う。