8月29日(きんようび)ごぜん10:55〜11:25ほうそう『しらたまさんとゆずひめ』おけいこをぬけだして、パンこうじょうにあそびにきた、ゆずひめ。あたらしいおしばいをかんがえている、しらたまさんとであうんだ。しらたまさんは、ゆずひめをヒロインにスカウト！ちいさなおひめさまのものがたりをおもいつくんだ。ジャムおじさんたちもまざって、おけいこがスタート。そこにやってきたゆずじいやも、おしばいにくわわって……