現代社会において、心身ともに健康的に過ごすためにストレスケアの重要性はますます高まっています。ストレスを感じた時に意識的に一息つく時間を持つことは、心の安定にもつながります。休憩時間には、リフレッシュできるおやつを上手にとり入れて、1日を乗り切りましょう。ここでは、気分転換に役立つおすすめのおやつを5つご紹介します。【関連記事】甘いものが止まらない時に足りていない栄養素おすすめの間食5つヨーグルト