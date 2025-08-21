とちぎテレビ 那須地域の水瓶として半世紀に渡って田んぼや畑に水を供給してきた、那須塩原市にあるダムの管理棟の建て替えが完了し２１日、現地で開所式が行われました。 新しい管理棟が建設されたのは、那須塩原市の深山ダムです。 開所式には赤岩弘智副知事、那須塩原市の渡辺美知太郎市長など関係者およそ２０人が出席し、テープカットを行って完成を祝いました。 １９７３年に建てられた、前の管理棟は老朽化