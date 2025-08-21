とちぎテレビ 福祉の分野で貢献のあった人たちの功績をたたえ、活動への意欲を一層高めてもらおうと宇都宮市で２１日、「栃木県民福祉のつどい」が開かれました。 「県民福祉のつどい」は、県民が福祉について考え、年齢にかかわらず、障がいのある人もない人も誰もが助け合う社会を作ろうと毎年開かれているもので、今年で３１回目になります。 今回は障がい者団体や福祉団体の関係者ら、およそ２００人が出席しました。
