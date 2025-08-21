とちぎテレビ 栃木県内の定点医療機関から、８月１７日までの１週間に報告された感染症のうち、新型コロナウイルスは、１医療機関あたりの報告数が前の週より増えました。 県内で、８月１７日までの１週間に報告された、新型コロナウイルスの患者数は３０２人でした。 お盆休みで休診していた医療機関があり、単純比較はできませんが、前の週と比べると患者数は２４人減った一方、一つの医療機関あたりでは６・９４人から