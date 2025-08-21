発達障害は、多くの人が気づかないうちに日常生活や職場での困難を引き起こすことがあり、適切な診断とサポートがとても重要です。大人の発達障害は、どのように顕在化し、どのように診断されることが多いのでしょうか？ そこで、大人の発達障害にフォーカスし、診断プロセスや治療方法などについて、ストレスケア日比谷クリニックの酒井和夫先生に教えてもらいました。 監修医師：酒井 和夫（ストレスケア日比谷