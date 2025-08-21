河北裕介がプロデュースするコスメブランド「アンドビー（＆be）」が、ベースメイクラインのリニューアル第2弾に合わせ、ブランドアンバサダーを務める11人組グローバルボーイズグループ INIの新ヴィジュアルおよび、新CMを公開した。発表会に河北とINIのメンバーが登場。 【画像をもっと見る】 ベースメイクラインのリニューアル第2弾では、「＆be UVプライマーリッチモイスト」（SPF50＋・PA＋＋＋＋、全3色、36g 3080円）、