パルコが、初となる巡回展「士郎正宗の世界展〜『攻殻機動隊』と創造の奇跡〜」を心斎橋PARCOで開催する。期間は9月5日から10月5日まで。 【画像をもっと見る】 同展は、4月12日から8月17日まで東京都世田谷区の世田谷文学館で開催。総勢5万5千人を動員し、大反響を呼んだ。心斎橋PARCOの会場では、空間に合わせて再構成された展示内容を用意するほか、大阪会場から新発売となるオリジナルグッズを