Photo: 納富廉邦 ここ10年くらい、なんとか男性にも日傘を使って欲しいと思って、さまざまな日傘を試してきました。自分が堂々と日傘をさしたいと思っていたからなんだけど、去年くらいから、徐々に男性の日傘が増えて、今年はかなり普通になってきた。それは「日傘をささないと死ぬかも」というくらい、夏の陽射しが大きく影響しているからだ。外側は光と熱を反射。内側は遮光・遮熱