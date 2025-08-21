高橋盾が手掛ける「アンダーカバー（UNDERCOVER）」が、天童木工製の「アナーキーチェア（Anarchy Chair）」の新作を8月23日に発売する。アンダーカバー青山店、仙台店、金沢店、名古屋店、京都店、公式オンラインストアで取り扱う。 【画像をもっと見る】 アナーキーチェアは、高橋が一点物として制作し、アナキズムのシンボルであるサークルAを背面に配した椅子。1940年創業の家具メーカー天童木工と協業し、2022年2月に初め