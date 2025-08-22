親しい友人だと思っていた相手から、異常な執着心を向けられていると気づいたら、どうすればいいだろう。投稿を寄せた20代女性（埼玉県）は、“仲の良かった友達Aちゃん”と絶縁した経緯を明かす。きっかけは、友人Aが別の友人Bの不満を漏らしたことだった。小学校から付き合いのある2人だったが、Aが会うたびにBの悪口を言うことに苦痛を感じた女性は、Bとの連絡を一方的に絶ってしまう。しかし、その後Aとの関係を続けるうちに、