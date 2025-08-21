スズキ株式会社は、軽商用車「エブリイ」に特別仕様車「Jリミテッド」を追加し、2025年8月20日より発売した。 同モデルは、「エブリイ JOIN ターボ」をベースとし、専用デカールやガンメタリック塗装のホイールキャップ、ブラック塗装のバンパーやドアハンドルに加え、専用LEDヘッドランプを採用。より精悍で個性的な外観に仕上げているのが特徴だ。価格は183万5,900円（2WD）からで、安全運転支援