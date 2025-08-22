8月23日(土)、24日(日)に地上波日本テレビで生放送するプロ野球中継「DRAMATIC BASEBALL 2025 巨人×DeNA」は、知れば野球がもっと面白くなる！選手がもっと好きになる！「変化球」と「人生を変えた出会い」にクローズアップして生中継をお届けします。■23日(土)は、この投手のこの球がスゴい！究極のプロの技 「変化球」SP23日(土)の中継は、進化し続けるプロの技「変化球」に着目。「この投手のこの球がスゴい！」、実際に対戦