筆者の話です。母が同じ話を何度もするようになり、戸惑うことが増えました。聞きながら、私も人に同じことをしていないかとハッとしたのです。 母が同じ話を繰り返すように 最近、母が同じ話を何度も繰り返すようになりました。年を重ねていくと、少しずつ記憶が曖昧になるのは仕方のないことなのかもしれません。「それ、この間も聞いたよ」と口に出しそうになるのですが、先に結末を言ってしまうと母は機嫌が悪くなるのです