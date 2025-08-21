◇セ・リーグ広島5―2DeNA（2025年8月21日横浜）広島・羽月隆太郎が自慢の「足」を見せつけた。「6番・二塁」でスタメン出場し、4回1死で中前打を放つとすかさず二盗。さらに6、8回と出塁をするたびに盗塁を決めた。1試合3盗塁で、23年を上回る自己最多でリーグ4位の16盗塁に「チャンスがあったら常に走る意識はある」と話した。