岐阜県警の警察官が、女性3人のスカートの中を盗撮した疑いで再逮捕されました。 再逮捕されたのは、岐阜県警生活安全総務課の警部野村祐一容疑者（44）です。 野村容疑者は今月3日、愛知県一宮市の商業施設で、かばんの中に隠したスマートフォンを、2人の女性のスカートに後ろから差し入れ動画を撮影した疑いです。 また、同じ手口で今年6月、岐阜県大垣市の店舗で女性を盗撮した疑いがもたれています。 警