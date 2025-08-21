トラック運転手など物流業界の人手不足に対応するため、自動運転トラックの開発が進んでいます。21日、茨城・城里町で「三菱地所」と自動運転システム開発の「T2」は、自動運転トラックの試乗会を行い、約5kmのコースを時速70kmで走行しました。トラックには、11個のカメラの他に、GPSアンテナやレーダーなどが搭載されていて、車線変更や前方に車が割り込んだ際の減速なども自動で行います。今回の試乗会は、ドライバーが乗車しな