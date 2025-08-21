笑福亭鶴瓶が２０日、ＳＮＳを更新し、自宅のあるハワイで夏休みを過ごしていることを明かした。鶴瓶は毎年正月や夏休みをハワイで過ごしている。「家から見えるダイヤモンドヘッド、今日も快晴ハワイ最高です。」とＴシャツ＆ハーフパンツで海とダイヤモンドヘッドを見渡す絶景のバルコニーに立った写真をアップした。目の前には海がどーんと広がっており、広々とした天井高のリビングには、これまでに「王様のような部屋で