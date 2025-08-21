ボートレースとこなめの「ヴィーナスシリーズ第１１戦常滑シンデレラカップ」は２１日、予選３日目が行われた。中尾彩香（２４＝福岡）は３日目６Ｒ、２コースからコンマ２６とスタートで後手に回ったため外枠勢に包まれる苦しい隊形となり５着に終わった。「今節、初めてスローに入って、上がってこなかった分、届かなかった。スタート負けです」と悔しそうな表情でレースを振り返った。それでも舟足自体は「変わらず悪くな