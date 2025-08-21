暴力問題を受け、大会中に夏の甲子園の出場を辞退した広島の広陵高校野球部。35年にわたり指揮を執った中井哲之監督と、息子の中井惇一部長をきょう付で交代させました。また、現在の1、2年生による暴力やいじめなどの問題がないことを確認したとして、新たな体制で来年春のセンバツ甲子園へと繋がる秋の公式戦に出場するとしています。