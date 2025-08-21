ロッテ１２―１０楽天（パ・リーグ＝２１日）――ロッテが８カードぶりの勝ち越し。四回に山口の２本塁打など打者一巡で９点を奪い、継投で逃げ切った。吉川がプロ初先発初勝利。楽天は滝中の乱調が響いた。◇オリックス１０―０日本ハム（パ・リーグ＝２１日）――オリックスが快勝。二回に西川の３ランや杉本の２ランなど打者１１人の猛攻で８点を先行し、五回に中川と紅林のソロで加点した。日本ハムは連勝が４で止まった。