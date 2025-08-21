バルセロナのラ・マシア出身の若者は今季どのクラブでプレイすることになるのだろうか。『SPORT』はリーグ1のマルセイユがバルセロナのMFマルク・カサド獲得に関心を示していると報じた。マルセイユでは中盤のアドリアン・ラビオがチームメイトのジョナサン・ロウとトラブルになったことで、移籍市場終盤にきて放出候補となっている。マルセイユはラビオの後釜としてミランのMFイスマエル・ベナセル、そしてカサドをターゲットとし