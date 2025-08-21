レヴァークーゼンは21日、マンチェスター・シティからアルゼンチン代表MFクラウディオ・エチェベリが期限付き移籍加入することを発表した。レンタル期間は2025−26シーズン終了までの約1年間で、レヴァークーゼンでの背番号は「9」に決定。移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、買い取りオプションは付随しておらず、レンタル期間中の給与はレヴァークーゼンが負担するようだ。