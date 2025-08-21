◇セ・リーグ巨人7―1ヤクルト（2025年8月21日神宮）巨人のリチャード内野手（26）が21日、ヤクルト戦（神宮）に「7番・一塁」で先発出場。1―0の2回に6号2ランを放ち、この回5得点というビッグイニングを呼びチームを勝利に導いた。この日の試合前には、高校野球の夏の甲子園準決勝2試合が行われ、リチャードの母校・沖縄尚学が山梨学院（山梨）を逆転で破り、悲願の初優勝にあと1勝に迫った。母校にとって初となる夏