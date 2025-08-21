巨人７―１ヤクルト（セ・リーグ＝２１日）――巨人がヤクルト戦の勝ち越しを決めた。１点リードの二回、リチャードと丸の２ランなどで突き放した。田中将は４月以来の白星。ヤクルトは石川が乱調だった。◇広島５―２ＤｅＮＡ（セ・リーグ＝２１日）――広島は四回、モンテロの２ランで先行し、七回にはファビアンの２ランとモンテロの適時打で加点した。高は７回２失点の好投。ＤｅＮＡのバウアーは自身７連敗。