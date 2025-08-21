２１日午後５時５０分頃、広島市佐伯区皆賀の住宅で、住人の女性（６１）が玄関付近で血を流して倒れているのを帰宅した夫が見つけた。女性は搬送先の病院で死亡が確認され、頭部には刃物によるものとみられる傷が複数あった。広島県警は殺人事件と断定し、同居する３０歳代の長男が何らかの事情を知っているとみて、事情聴取している。