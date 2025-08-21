２０日、ヘルゲ・ルンド氏（左）と握手を交わす韓正氏。（北京＝新華社記者／龐興雷）【新華社北京8月21日】中国の韓正（かん・せい）国家副主席は20日、デンマークの製薬会社、ノボノルディスクのヘルゲ・ルンド会長と北京で会見した。２０日、ヘルゲ・ルンド氏（左）と会見する韓正氏。（北京＝新華社記者／龐興雷）