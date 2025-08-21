須田景凪が、新曲「ラブル」を8月20日に配信リリースした。新曲「ラブル」は、本日8月21日より第1話が放送されたTVアニメ『夢中さ、きみに。』オープニング主題歌となっており、大切な存在への再会を祈る、切なくハートフルなミッドアップナンバー。先月リリースした「ラストルック」に続いて2ヶ月連続リリースとなる。本日「ラブル」が起用されたTVアニメ『夢中さ、きみに。』ノンクレジットOP映像も公開された。『夢中さ、きみに