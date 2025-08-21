気象庁は、きょう（21日）午前9時、九州の西にある熱帯低気圧が、台風12号に発達したと発表しました。 ▼【画像を見る】台風はどこへ？全国各地の16日間天気シミュレーション きょう午後９時には鹿児島県垂水市付近にあって、１時間におよそ１０キロの速さで東へ進んでいます。 中心の気圧は１００４ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２０メートル、最大瞬間風速は３０メートルで、中心の南東側１５０キ