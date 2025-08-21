景品付きのマクドナルドのセットメニューが、転売目的の客によって大量に購入され、捨てられていた問題で、消費者庁の堀井長官は、日本マクドナルドに対して販売方法の改善などを要望したと明らかにしました。【映像】「ハッピーセット」をめぐる転売騒動の行方マクドナルドの「ハッピーセット」をめぐっては、景品のおもちゃやカードの転売を目的に一部の客が大量に購入し、食べずに捨てていたことがわかっています。堀井長