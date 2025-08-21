ウクライナ西部で、ロシア軍によるミサイルやドローンによる大規模な攻撃があり、少なくとも19人が死傷しました。アメリカ企業の工場も被害を受けました。ウクライナ空軍は21日、20日夜〜21日朝にかけて、ロシア軍によるドローン574機とミサイル40発の攻撃があったと発表しました。西部リビウでは、住宅など26棟が破損し、少なくとも1人が死亡し、3人がけがをしました。また、西部ムカチェボでは、アメリカ企業の工場に巡航