広島市の住宅で、女性（61）が刃物のようなもので殺害されました。【映像】殺人現場付近の様子警察によりますと、広島市佐伯区の住宅で21日午後5時50分ごろ、「妻が血だらけで意識がない」と帰宅した夫から通報がありました。玄関に倒れていた持田すみさん（61）が意識不明の状態で病院に搬送されましたが、約1時間後に死亡が確認されました。持田さんは頭部付近に出血があり、刃物によるものとみられる複数の傷があったと