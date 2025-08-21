21日午後5時過ぎに、台風12号が鹿児島県日置市付近に上陸しました。【映像】鹿児島市内で150ミリ以上 今年一番の大雨その日置市に隣接する鹿児島市内でも、半日で150ミリ以上の雨が降り、今年一番の大雨となりました。鹿児島県には、線状降水帯予測の情報が発表されました。約2週間前にも線状降水帯が発生しましたが、22日夕方にかけても厳重な警戒が必要です。このあとも台風12号の動きは遅く、すでに大雨になった地域で雨