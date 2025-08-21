２１日夕方、山陽新幹線がＪＲ東広島駅を通過中に人と接触する事故がありました。 ＪＲ西日本によりますと２１日午後６時半前、博多発東京行きの「のぞみ５４号」がＪＲ東広島駅を通過中に人と接触しました。 この事故で、山陽新幹線は全線で運転を見合わせましたが、午後９時３６分に再開しました。 運転手は「ホームの中央付近で人にぶつかった」と話しているということです。 警察によりますと、ＪＲ東広島駅付近の線