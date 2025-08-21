自民党の総裁選前倒しの議論をめぐり、党の選挙管理委員会が実施を求める議員には書面の提出を求めたうえで、氏名の公表も検討していることが分かりました。おとといの会合では氏名の公表に難色を示す声が出た一方で、「総裁の自発的な辞任以外で前倒しとなるのは初めてのケースなので、氏名を公表すべき」という意見もあり、来週27日に予定される会合で詰めの調整がおこなわれる見通しです。