カンボジアの特殊詐欺拠点で拘束され、詐欺未遂の疑いで逮捕された日本人29人。今年5月、カンボジアで警察官などになりすまして、東京都に住む64歳の男性にうその電話をかけ、現金をだまし取ろうとした疑いがもたれています。「中国人の管理下」「マニュアルを暗記」など、詐欺行為の実態が新たにわかりました中国人の管理下で外出を制限されたうえ、マニュアルを暗記させられ、一日中、詐欺の電話をかけ続けていたとみられていま