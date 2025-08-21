神奈川・横浜市で開かれているTICAD（アフリカ開発会議）で石破首相は、アフリカへの投資を強調しました。石破首相：「援助から投資へ」。この言葉ほど日本とアフリカとの関係の変遷を端的に表すものはない。日本が主導し今回で9回目となるTICADでは、3年前に行われた第8回会議の3倍を超える300件以上の協力文書が結ばれています。石破首相は、「多くの日本企業がアフリカの未来に向けた協力を約束している」と述べた上で、「信頼