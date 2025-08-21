21日午後5時過ぎに鹿児島県に上陸した台風12号の影響で、九州南部は22日夕方にかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。この台風は22日の日中、九州南部を横断する見込みです。速度が遅いため同じ地域で発達した雨雲がかかり続け、さらに雨量が増える恐れがあります。台風が上陸した鹿児島県の日置市付近では、3時間で182.5mmの大雨が降り、観測史上1位を記録しました。この台風の影響で21日午後、鹿児島・南さつま市で加世田川