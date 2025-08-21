【モデルプレス＝2025/08/21】8月21日、Mnetのグローバルボーイズグループデビュープロジェクト「BOYS?PLANET」（以下「ボイプラ2」／毎週木曜21時20分〜）の第6話がABEMAにて日韓同時・国内独占無料放送された。Cグループの練習生であるホー・ジョンシンに注目が集まっている。【写真】「ボイプラ2」話題の中国イケメン、セクシーすぎる姿◆「BOYS?PLANET」「BOYS?PLANET」は、「Girls Planet999」「BOYS PLANET」「I-LAND」「I-L