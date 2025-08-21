21日朝に発生した台風12号は、午後5時すぎに鹿児島県に上陸し、今も東よりに進んでいます。今も強風域に入っている鹿児島市内から中継です。鹿児島市内にある鹿児島読売テレビの本社前にいます。現在、雨は比較的落ち着いていますが、風は時折強く吹いています。入り口には台風対策で今も土のうとブルーシートが置かれています。同じ場所で午後5時ごろに撮影された映像では、ガラスをうちつけるような雨が降っていて、建物の中まで