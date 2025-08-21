最新フラッグシップスマホ「Xperia 1 VII」が8月27日に販売再開！既報通り、ソニーが展開する「Xperia」ブランドにおいて今年6月に発売した最新フラッグシップスマートフォン（スマホ）「Xperia 1 VII」を使用中に電源が落ちるまたは再起動がかかる、電源が入らないといった事象がまれに発生することが判明したとして対象製品の販売を一時停止しています。これに対して同社は21日、問題が解消したとして2025年8月27日（水）より順