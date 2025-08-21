ボートレースからつの「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ唐津」は２１日、予選３日目が行われた。石原翼（２８＝静岡）は３日目１Ｒ、インから逃げて快勝。９Ｒは５コースからバック４番手も道中追い上げて３着に食い込んだ。２日目の６号艇６着大敗から巻き返しに転じた。舟足についても「いいと思います。特にスリット近辺の足がいい。道中は前を追えるし乗り心地も悪くない。下がることはないし伸びはいい部類。出足やレ