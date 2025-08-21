リンパ球の一種であるT細胞は、「胸腺（Thymus）」で作られるため頭文字を取って「T細胞」と名づけられました。T細胞は、他の免疫細胞の働きを調節する司令塔として機能する「ヘルパーT細胞」、ウイルス感染細胞やがん細胞を直接攻撃する強い威力を持った「キラーT細胞」、ヘルパーT細胞やキラーT細胞の働きを制御する「制御性T細胞」があります。胸腺は、胸骨の裏側、心臓の上にある臓器で、T細胞を教育し、成熟させる役割を担っ