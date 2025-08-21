東京・六本木の「スーパースパーク東京」ショーガールズによるユニット「ＢＵＲＬＥＳＱＵＥＴＯＫＹＯＦａｂｕｌｏｕｓＳｈｏｗ Ｇｉｒｌ」が２１日、東京・有楽町のヒューリックホール東京でワンマン公演を行った。女優、グラビアアイドルなど様々なバックグラウンドを持つ６４人が一堂に会し、２３曲をパフォーマンス。バーレスク東京おなじみのチップタイム（ファンがダンサー個人を応援するためチップを渡すこと）