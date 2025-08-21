鹿児島県南さつま市の地元消防などによると、台風の影響で21日、同市加世田内山田で川から水があふれ、女性が逃げ遅れたと119番があった。浸水した民家の雨どいにつかまり、首辺りまで水に漬かっていた60代女性が救助され、低体温症が確認されたため搬送された。意識はあったという。周辺では他にも、床上浸水した民家などからボートを使って計7人が救出された。いずれもけがはなかったという。