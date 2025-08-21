タレントMatt（31）が、21日放送のTBS系「櫻井・有吉THE夜会」（後9・40）に出演し、自宅を公開した。自宅のエレベーターから登場したMatt。白を基調とした自宅の間取りは、衝撃の6LLLDDKという。スタジオにはどよめきが上がった。美容愛好家としても知られるMatt。棚には無数の美容アイテムがストックされていた。スキンケア、ヘアケア、ボディーケアと種別ごとに分けられ、歯ブラシも多数。「週に1回くらい歯ブラシを替