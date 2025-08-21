【ニューヨーク共同】21日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反落し、午前10時現在は前日比231.84ドル安の4万4706.47ドルを付けた。米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長によるジャクソンホール会合での講演内容を見極めようと、投資家が慎重姿勢を強めた。