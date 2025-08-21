石破茂首相石破茂首相は21日夜、横浜市で開催中のアフリカ開発会議（TICAD）の夕食会のあいさつで「大統領や首相をやっていると、あまり楽しいことはない」とこぼす場面があった。参加した各国首脳らの笑いを誘ったとみられるが、自民党内の退陣要求へのぼやきとも受け取れそうだ。同席した岩屋毅外相に対し「そこで笑わないの」と突っ込みを入れつつ「皆さんに楽しいひとときを過ごしてほしい」と呼びかけ、乾杯した。